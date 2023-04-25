В Уфе объявили повторную закупку на ремонт дымоходов

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы назначило на 4 мая аукцион по отбору подрядчика восстановления герметичности дымовых каналов в многоквартирных домах Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 31,4 млн руб.

Ранее управление объявляло конкурс с аналогичной начальной ценой. Итоги планировали подвести 25 апреля, но на тендер не поступило ни одной заявки.

В новой закупке сдвинулись сроки окончания ремонта — с конца июля на конец августа. Отремонтировать дымовые каналы необходимо в 46 домах в четырех районах Уфы (Демском, Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах).

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее по инициативе прокуратуры Советского района возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту отключения газа в многоквартирных домах в Уфе. Проверка ведомства установила, что дома, оборудованные проточными водонагревателями для горячего водоснабжения и газовыми плитами, с ноября 2022 года отключены от газоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Как сообщила на круглом столе в Курултае Башкирии в середине марте исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова, подача газа была прекращена в 80 домах в республике, 50 из них находятся в Уфе. Поводом для этого стала разгерметизация дымоходов, отметила она. На устранение этой проблемы из программы по капремонту дворов и подъездов выделили 30 млн руб.

Майя Иванова

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