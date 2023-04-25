В Севастополе проверят сведения о травмировании женщины-инвалида при падении в открытый люк

Проверку информации о травмировании женщины-инвалида при падении в открытый канализационный люк в Севастополе взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ Фото: Пресс-служба СК РФ

По данным правоохранителей, инцидент произошел в районе рынка на проспекте Победы. В соцсетях появилась информация, что незрячая женщина упала в открытый люк и повредила ногу. Пострадавшей потребовался ряд сложных операций по восстановлению здоровья.

«До настоящего времени к ответственности никто не привлечен, а женщина рискует потерять работу массажиста, поскольку она связана с большой нагрузкой на ноги»,— говорится в сообщении.

В Севастополе по данному факту начали процессуальную проверку.

Анастасия Донскова

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