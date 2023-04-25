«Спартак» и «Краснодар» выдали самую результативную встречу 24-го тура РПЛ, забив на двоих семь мячей. Красно-белые выиграли со счетом 4:3 и остались на третьем месте в турнирной таблице. От «Ростова», который идет вторым, москвичей теперь отделяет всего одно очко. За тем, как развивались события в матче на стадионе «Открытие-Арена», следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Единственное, чего не хватило матчу «Спартак»—«Краснодар», это переполненных трибун. Но и при небольшом стечении болельщиков команды выдали нереальный футбол. Причем начиналось все для красно-белых весьма печально. В первом тайме игроков московской команды на поле вообще видно не было, и гол «Краснодара» казался логичным. А когда в начале второй половины встречи ангольский полузащитник Жоау Батчи, подхватив мяч у своей штрафной, пробежал все поле и забил, сделав счет 2:0, болельщикам красно-белых стало совсем тревожно.

Причем комментаторы отмечали не столько классно забитый мяч, сколько поведение спартаковского защитника из Парагвая. Но, как оказалось, в этот момент все только начиналось. Не успели футболисты «Краснодара» наладиться весомым преимуществом в два мяча, как «Спартак» сравнял счет. Один гол Александр Соболев забил с пенальти, а второй — с игры.

Не остановил красно-белых даже третий гол «Краснодара». Казалось, хозяева его вообще не заметили и продолжили идти вперед и забивать. Так что два мяча в концовке в исполнении Антона Зиньковского и Квинси Промеса не казались чем-то уж совсем фантастическим.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после финального свитка признался, что разговор в перерыве был серьезный: «Я не буду скрывать, что мы поговорили, потому что действительно неблагоприятная серия затянулась, и проигрывать дома не хотелось. Тем более команда сегодня напомнила, что у меня 200-я игра, поэтому мы обязаны были выигрывать».

Гильермо Абаскаль во время этой игры потерял голос и давал интервью после финального свитка шепотом. Наставник «Краснодара» Владимир Ивич, в свою очередь, намекал на неоднозначное судейство и на не назначенный пенальти в ворота «Спартака». Но клуб далеко не первый раз упускает победу, когда ведет 2:0, и какой-то момент стал в этой игре переломным, объяснил футбольный эксперт Александр Григорян:

«Когда Эдуард Сперцян на 71-й минуте забил гол и "Краснодар" повел 3:2, вот именно в этот момент клуб полностью потерял какое-то свое моральное преимущество над игрой, потому что была мыслишка уже, что все, как-то надо удержать. А ошибки в обороне были чудовищные и обоюдные».

В обороне у команд действительно много проблем, но «Спартак» претендует на медали чемпионата, и в следующем туре команда Гильермо Абаскаля сойдется с «Ростовом» Валерия Крапина. Так что оборону красно-белых ждет серьезный тест, не говоря уже о том, что впереди у клуба встречи с «Зенитом» и ЦСКА.

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