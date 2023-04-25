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Курская контрольно-счетная палата сообщила о нарушениях почти на 115 млн рублей

Контрольно- счетная палата (КСП) города Курска по итогам 2022 года выявила 371 нарушение на 114,8 млн руб. Такие данные приводят «Курские известия» со ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе отчета КСП о собственной деятельности за прошлый год сегодня на заседании курского горсобрания.

149 нарушений на сумму 29,3 млн руб. было выявлено при формировании бюджета, 87 нарушений на 38 млн руб. — при проведении закупок, четыре нарушения на 200 тыс. руб. — при нецелевом использовании бюджета.

Валерия Розбот

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