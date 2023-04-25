Суд признал бывшего главу Балахнинского района виновным в превышении полномочий

Бывший глава администрации Балахнинского района Алексей Левкович признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Балахнинский городской суд 24 апреля приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также Алексея Левковича на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в 2019 году администрация района заключила муниципальный контракт по строительству водопровода на территории поселка Большого Козина стоимостью 32 млн руб. Эти средства были выделены из бюджета региона.

На одном из этапов проекта подрядчику нужно было проложить водопровод под железнодорожной веткой в районе улицы Дубравной в Нижнем Новгороде. Обязательным условием являлось установка предохранительных устройств — страховочных рельсовых пакетов. Этого оборудования у строителей не было, его необходимо было закупить дополнительно.

Тогда, по версии следствия, глава района устно поручил директору подрядной организации перечислить 150 тыс. руб. сторонней компании, перед которой у чиновника имелись личные финансовые обязательства. Средства якобы были направлены на согласование работ без установки обязательного оборудования. В результате водопровод под железной дорогой был проложен с нарушением технических условий. Это создало реальную опасность для жизни, здоровья и имущества неограниченного круга лиц, а также угрозу безопасности эксплуатации железнодорожного пути.

Алексей Левкович на этапе следствия и в суде вины не признал. Он сообщил «Ъ-Приволжье», что намерен доказать свою невиновность во всех судебных инстанциях вплоть до Верховного суда.

Андрей Репин