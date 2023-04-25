Гранату извлекли из пруда в Ижевске

Житель столицы Удмуртии вечером 24 апреля обнаружил в акватории пруда гранаты и два запала к ней, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике. В частности, ижевчанин извлек боеприпас при помощи магнита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили набережную пруда. На месте работала группа разминирования.

Взрывотехники идентифицировали находку как гранату Ф-1 со следами коррозии и двумя запалами. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.