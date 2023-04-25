В День города общественный транспорт могут сделать бесплатным

Проезд в общественном транспорте Перми в День города могут сделать бесплатным. Об этом на заседании Пермской думы сообщил глава города Алексей Демкин. «Я думаю, что дам поручение коллегам проработать возможность сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 12 июня, для того чтобы все жители могли беспрепятственно мигрировать, спокойно перемещаться между площадками, которые будут организованы для праздничных мероприятий»,— заявил господин Демкин.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Депутаты поддержали эту инициативу, а также предложили продлить работу транспорта в этот день или сделать ее круглосуточной.
Первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин отметил, что сейчас прорабатывается возможность продлить в День города работу общественного транспорта, который курсирует в отдаленные районы краевой столицы.