В День города общественный транспорт могут сделать бесплатным

Проезд в общественном транспорте Перми в День города могут сделать бесплатным. Об этом на заседании Пермской думы сообщил глава города Алексей Демкин. «Я думаю, что дам поручение коллегам проработать возможность сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 12 июня, для того чтобы все жители могли беспрепятственно мигрировать, спокойно перемещаться между площадками, которые будут организованы для праздничных мероприятий»,— заявил господин Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты поддержали эту инициативу, а также предложили продлить работу транспорта в этот день или сделать ее круглосуточной.

Первый заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин отметил, что сейчас прорабатывается возможность продлить в День города работу общественного транспорта, который курсирует в отдаленные районы краевой столицы.