Прокуратура Омской области проводит проверку из-за столкновения локомотива с автомобилем

На железнодорожном переезде в Омской области произошло столкновение локомотива и автомобиля «ГАЗель». Инцидент произошел 25 апреля около 12 часов дня местного времени.

Автомобиль и грузовой поезд столкнулись на переезде между станциями Фадино и Стрела в Таврическом районе области, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры региона. По данным ведомства, задержки движения поездов удалось избежать.

Причины аварии устанавливаются. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал о ДТП на железнодорожном переезде, которое произошло в ноябре 2022 года в Новосибирской области. Тогда КамАЗ столкнулся с грузовым поездом, водитель автомобиля погиб.

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Сергей Балин