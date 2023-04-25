В Татарстане для безопасности дорог построят тротуары на 100 млн рублей

В 2023 году для безопасности дорог в Татарстане запланировано строительство тротуаров на 100 млн руб. Об этом в ходе брифинга в Кабмине заявил министр транспорта региона Фарит Ханифов.

По его словам, тротуары будут построены в восьми районах Татарстана.

Также для безопасности дорог в республике будет обустроено искусственное освещение на 54 участках дорог общего пользования протяженностью свыше 67,5 км, будет установлено металлическое ограждение на 10,5 км на разделительной полосе автодороги Челны — Заинск — Альметьевск, а также устроены 85 искусственных неровностей на территории 19 районов.

"Ъ-Казань"