Нетрезвого мотоциклиста сбил водитель на Воткинском шоссе в Ижевске

Сегодня, 25 апреля, около 9:00 в столице Удмуртии напротив дома № 71 на улице Воткинское шоссе произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Chevrolet, мужчина 1988 года рождения, при развороте сбил мотоцикл. Им управлял нетрезвый молодой человек 2003 года рождения.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате дорожного происшествия мотоциклиста госпитализировали в больницу из-за полученных травм. Отмечается, что водитель не имел прав на управление транспортом.