Нетрезвого мотоциклиста сбил водитель на Воткинском шоссе в Ижевске

Сегодня, 25 апреля, около 9:00 в столице Удмуртии напротив дома № 71 на улице Воткинское шоссе произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Chevrolet, мужчина 1988 года рождения, при развороте сбил мотоцикл. Им управлял нетрезвый молодой человек 2003 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия мотоциклиста госпитализировали в больницу из-за полученных травм. Отмечается, что водитель не имел прав на управление транспортом.