В Татарстане стоит задача не превысить показатель смертности в ДТП в 7,5 человека на 100 тысяч человек

В этом году в Татарстане стоит задача не превысить планку показателя смертности в авариях в 7,51 человека на 100 тыс. граждан. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона заявил глава Минтранса республики Фарит Ханифов.

«Необходимо снижать смертность на дорогах. Это можно сделать при помощи повышения уровня безопасности дорожного движения — знаки, разделительные полосы, светофоры, тротуары и искусственные неровности», — отметил господин Ханифов.

По его словам, в 2022 году планка по показателям смертности в 7,51 человека превышена не была.

"Ъ-Казань"