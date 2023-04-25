В подсветку зданий в Ярославле вложат 80 млн рублей

В Ярославской области объявлен конкурс на поиск подрядной организации, которая займется подсветкой зданий в 2023 году. Аукционная документация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект подсветки планетария в Ярославле

Фото: ЕИС «Закупки» Проект подсветки планетария в Ярославле

Фото: ЕИС «Закупки»

В 2023 году в Ярославской области запланирована подсветка 14 объектов, которые не являются объектами культурного наследия. Начальная цена контракта составила 81,97 млн руб. В список на подсветку вошли 11 объектов в Ярославле, включая беседку возле гостиницы «Юбилейная», памятник Леониду Собинову, колокольню церкви Параскевы Калашной на Октябрьской площади, ярославский планетарий, храм «Сурб Геворг» и здание ярославской синагоги.

Заявки на участие в аукционе от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 мая, все работы должны быть выполнены до 14 июля 2023 года. Всего на 14 объектах будет установлено не менее 1300 световых единиц и не менее 13 специальных щитов. Помимо Ярославля, в контракт на подсветку попали сцена и памятник Николаю Чудотворцу в Пошехонье и торговые ряды в Угличе.

Андрей Иванов