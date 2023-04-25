Суд отказал «дочке» ВТБ во взыскании 53,4 млрд руб. с бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области отказал VTB Commodities Trading (дочерняя структура ВТБ) в удовлетворении иска о взыскании 53,4 млрд руб. с бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Максима Андриасова. Об этом говорится в судебном акте, опубликованном 24 апреля на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Антипинского НПЗ Фото: Пресс-служба Антипинского НПЗ

VTB Commodities Trading намеревалась привлечь Максима Андриасова к субсидиарной ответственности и взыскать с него 53,4 млрд руб. В качестве обеспечительных мер суд накладывал арест на имущество господина Андриасова. 14 апреля суд отказал «дочке» ВТБ в удовлетворении иска о взыскании 9 млрд руб. с экс-гендиректора.

АО «Антипинский НПЗ» — крупнейший в Тюменской области независимый промышленный нефтеперерабатывающий завод. Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн т нефти в год. Максим Андриасов был гендиректором предприятия с ноября 2018 года. В декабре 2019 года по заявлению Сбербанка Антипинский НПЗ был признан банкротом. В мае 2021 года завод приобрел «Русинвест» за 110,9 млрд руб.