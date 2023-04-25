В Челябинской области могут учредить новые региональные награды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил учредить новые региональные награды — медали и знаки отличия. Проект изменений в областной закон о наградах внесен на рассмотрение законодательное собрание. Об этом сообщают в правительстве региона.

Награду «За заслуги перед Челябинской областью», которая сейчас представлена только в виде знака отличия, планируют дополнить медалью трех степеней. Ее будут вручать за работу по улучшению благополучия и благосостояния населения региона, развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охрану здоровья и окружающей среды и иную деятельность. Появится медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Ее станут присуждать за успешную деятельность по сближению культур народов, укрепление дружественных отношений между Челябинской областью и другими субъектами РФ, результативную для региона работу.

Планируется утвердить и новые знаки отличия. За реализацию социальных проектов, поддержку оказавшихся в трудной ситуации жителей региона, одаренных детей и молодых специалистов будут вручать знак «За благое дело». «За безупречную службу», «За смелость и отвагу», «Почетный наставник». Также планируется учредить знаки «За безупречную службу», «За смелость и отвагу» и «Почетный наставник».