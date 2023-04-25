Концессия на создание комплекса ТКО под Уфой будет заключена с «Русэкогрупп-Уфа»

Министерство природопользования и экологии Башкирии опубликовало приказ об итогах рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения по созданию комплексов обращения с ТКО под Уфой. В нем сообщается, что заявки не поступили, поэтому концессионное соглашение будет заключено с ООО «Русэкогрупп-Уфа» (входит в ГК «ВИС») без конкурса на его условиях. Управлению регулирования в области обращения с отходами приказано разработать проект распоряжения правительства Башкирии о заключении концессии и направить его «Русэкогрупп-Уфа».

Согласно концессионному предложению, компания намерена за два года вложить 4 млрд руб. в строительство комплексов обработки ТКО мощностью до 414 тыс. т и участка компостирования. Еще около 1,1 млрд руб. потребуется для создания инфраструктуры объектов размещения отходов. Общая стоимость проекта составит 5,9 млрд руб., до 95% из которых — заемные средства. Основную часть инвестиций предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

Торги приостанавливались арбитражным судом Башкирии по жалобе АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Компания обратилась с иском к минэкологии о признании недействительным решения о возможности заключения концессионного соглашения. Однако 1 марта «Спецавтохозяйство по уборке города» отказалось от заявленных требований, торги были возобновлены. Также жалобу в УФАС подавало уфимское ООО «Эльбрус», однако позже ее отозвало.

Ранее правительство Башкирии заключило два концессионных соглашения по строительству комплексов обращения с ТКО в Краснокамском и Дюртюлинском районах с другими дочерними компаниями группы «ВИС» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский». Общая стоимость проектов — 4,37 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб. предоставит Российский экологический оператор в виде собственных облигаций.

ГК «ВИС» — инфраструктурный холдинг, который инвестирует в проекты ГЧП и концессии по созданию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. По неофициальным данным, принадлежит Игорю Снегурову и Дмитрию Доеву.

Влада Шипилова

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