«Дортрансстрой» реконструирует участок трассы М-7 в Башкирии

ФКУ «Приуралье» Росавтодора заключило контракт на девятый этап строительства и реконструкции участка дороги М-7 в Кушнаренковском и Уфимском районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 804,9 млн руб. Второй участник конкурса предлагал исполнить его за ту же цену.

Работы необходимо выполнить до 30 октября. Длина участка дороги — 1,6 км, на ней шесть полос движения, один мост. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

ООО «Дортрансстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2000 года. 80,01% принадлежит Ильгизу Валиуллину, 10% — Дмитрию Гилимьянову, 9,99% — через московское ООО УК БВ — кипрскому Ermanier Limited. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2021 году выручка «Дортрансстроя» составила 7,51 млрд руб., чистая прибыль — 32,33 млн руб. В текущем году компания заключила 15 госконтрактов на общую сумму 908,07 млн руб.

Майя Иванова

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