С начала работы Керченской переправы пролив пересекли 134 тысячи пассажиров

С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны паромы перевезли 134,1 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Керченская паромная переправа» Фото: VK «Керченская паромная переправа»

Всего через переправу транспортировали 107,8 тыс. единиц автотранспорта и 13,7 тыс. железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы совершили 3,3 тыс. рейсов.

«Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 апреля ветер юго-западный, южный 6–11 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн 50–100 см»,— говорится в сообщении.

Работу Керченской паромной переправы возобновили в октябре прошлого года после теракта на Крымском мосту. Открытие движения автомобилей и поездов в прежнем объеме планируют к началу летнего сезона текущего года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram