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обновлено 09:37

Мясокомбинат «Кунгурский» в пять раз сократил убытки

ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» отчиталось о финансовых результатах деятельности за минувший год. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», общество на 16,1% увеличило выручку. Если в 2021 году выручка предприятия составляла 4,38 млрд руб., то по итогам 2022 года она выросла до 5,09 млрд руб. Мясокомбинат «Кунгурский» также в 5,4 раза сократил чистый убыток: с 450,4 млн руб. в 2021 году он уменьшился до 82,2 млн руб. в 2022-м.

Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети

Фото: страница мясокомбината «Кунгурский» в соцсети

Мясокомбинат «Кунгурский», основанный в 1928 году, производит колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее. В территориях Пермского края работают фирменные магазины мясоперерабатывающего комбината. В 2016 году мясокомбинат вошел в один из крупнейших агрохолдингов страны — удмуртский «КОМОС групп». ООО «Хайперфутс холдинг» выкупило у бизнесмена Сергея Куренева ООО «Юником», через которое осуществлялось управление мясокомбинатом.

Весь минувший год «Мясокомбинат “Кунгурский”» находился в судебных спорах с УФНС по Пермскому краю. Как следует из судебных документов, ранее налоговая инспекция провела на предприятии проверку, по итогам которой выявила нарушения законодательства. ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» не смогло оспорить в суде заключение ФНС о нарушениях. Суд согласился с версией налогового органа о том, что ООО создало с другими компаниями формальный документооборот под видом привлечениях их к строительству и ремонту фирменных магазинов сети. По данным материалов дела на сайте арбитражного суда Пермского края, фактически это было сделано для завышения вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль. Апелляционный и кассационный суды оставили без изменения решение первой судебной инстанции.

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