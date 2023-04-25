Поезда в Крым могут перевезти 200 тысяч пассажиров в майские праздники

В период майских праздников пассажиропоток поездов, следующих в Крым, может достичь 200 тыс. человек. Об этом сообщает Туристический портал республики со ссылкой на генерального директора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.
Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»
«Уже сейчас на майские праздники мы назначали наши летние дополнительные поезда заранее»,— отметил господин Ганов.
Прогноз превышает прошлогодние показатели более чем в два раза. В настоящее время между другими регионами РФ и Крымом курсируют 19 поездов, однако в случае роста спроса компания готова увеличить количество составов.
В период курортного сезона 2023 года, с мая по конец сентября, поездами в Крым планируют перевезти до 3 млн человек.
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