Поезда в Крым могут перевезти 200 тысяч пассажиров в майские праздники

В период майских праздников пассажиропоток поездов, следующих в Крым, может достичь 200 тыс. человек. Об этом сообщает Туристический портал республики со ссылкой на генерального директора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

«Уже сейчас на майские праздники мы назначали наши летние дополнительные поезда заранее»,— отметил господин Ганов.

Прогноз превышает прошлогодние показатели более чем в два раза. В настоящее время между другими регионами РФ и Крымом курсируют 19 поездов, однако в случае роста спроса компания готова увеличить количество составов.

В период курортного сезона 2023 года, с мая по конец сентября, поездами в Крым планируют перевезти до 3 млн человек.

Анастасия Донскова

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