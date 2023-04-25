Минтранс предложил ужесточить наказание за езду без госномеров

Минтранс обратился в МВД России с предложением усилить административную ответственность за управление транспортом без государственных регистрационных знаков. Также предлагается усилить ответственность за использование устройств, позволяющих изменять или скрывать госномера. Об этом говорится в ответе Минтранса на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, выдержки из которого приводит ТАСС.

Запрос Андрея Кутепова в Минтранс связан с «низкой эффективностью» весогабаритного контроля большегрузов в российских регионах. Он указывал, что из-за возможности для водителей скрывать или изменять установленные на автомобилях госномера не всегда получается «привлечь их к ответственности при прохождении автоматического весогабаритного контроля».

В 2014 году в ст. 12.2 КоАП (управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) были введены два новых понятия: «видоизмененный знак» и «видоизменяющее знак устройство».

Согласно поправкам, любое изменение номера или установка приспособлений, скрывающих госзнак автомобиля, наказывается штрафом в размере 5 тыс. руб. или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.