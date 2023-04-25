Российская армия начала использовать на Украине танки Т-14 «Армата»

Вооруженные силы РФ начали использовать новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям противника в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на источник пишет «РИА Новости». При этом в прямых штурмовых действиях их пока не задействуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (Нижний Тагил, входит в концерн Уралвагонзавод). Впервые в боевых условиях танки были опробованы в Сирии.

В прошлом году Уралвагонзавод представил обновленный танк Т-14, уникальность которого в том, что его башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

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