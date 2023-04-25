Пермьстат: реальная зарплата в феврале 2023 года увеличилась на 2,5% по сравнению с прошлым годом

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за февраль 2023 года составила в Пермском крае 50 632 руб. По сравнению с февралем 2022 года рост составил 14,3%. Реальная заработная плата в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года увеличилась на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

За январь-февраль 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье составила 51 162 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 12,6%, реальная заработная плата увеличилась на 0,7%.

Лидерами по росту заработной платы стали финансовые и страховые компании (+23,7%), отельный бизнес и общепит (+23,4%), а также предприятия в сфере добычи полезных ископаемых (+23,1%).