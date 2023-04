В Пермь заходит федеральная сеть кофеен самообслуживания

В Перми начнет работу федеральная сеть кофеен самообслуживания Take & Wake, передает ИА «Текст». Первая торговая точка сети откроется на первом этаже административного здания на бульваре Гагарина, 54а. Открытие кофейни намечено на конец апреля. В меню будут кофейные напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Одна из особенностей сети Take & Wake — фиксированная цена на кофе. Например, кофе американо и раф стоят по 100 руб. Евгения Селиванова, развивающая Take & Wake в Перми по франшизе, рассказала о планах запустить в Перми еще две кофейни самообслуживания до конца года.

Как указано на сайте Take & Wake, сеть основана в 2014 году бизнесменом Константином Кузьминых. Соучредителем компании является Елена Воробьева, возглавляет организацию Олег Тишков. На данный момент Take & Wake насчитывает 65 кофеен в Москве и регионах страны. Помимо этого, торговые точки сети работают в Казахстане и в Литве. Компания производит собственную марку зерна, сиропы к кофе. В Take & Wake работает своя школа бариста.