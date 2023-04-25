Строительство коллектора № 62 в Ростове идет с опережением графика

Ход строительства объекта коммунальной инфраструкутры в ходе рабочей поездки оценил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подрядчик - компания «СоюзДонСтрой» - реализует проект в два этапа. Первый этап, включающий участок протяженностью 6,5 км от ул. им. Вити Черевичкина до стадиона «Ростов-Арена», уже готов на 86%. Второй этап (2 км сетей от старого аэропорта ло мкр. «Вересаево») готов на 43,3%.

Представители подрядной организации доложили, что работы идут с опережением графика. Проект реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 7 млрд руб.

Анастасия Назарова