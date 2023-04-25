Капремонт 58 домов в Башкирии обойдется в 295 млн рублей

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам аукциона заключит контракт на капремонт лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в 175 подъездах 58 многоквартирных домов в Уфе, Агидели и Мечетлинском районе с ООО «Санстрой», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником аукциона, исполнит контракт по начальной цене — 295,14 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии и муниципалитетов.

Дешевле всего обойдется капремонт в пятиэтажном доме на улице Мира, 14 в Агидели (640 тыс. руб.), дороже — в 12-этажном доме на улице Максима Рыльского, 5 в Уфе (23,33 млн руб.).

Выполнить работы подрядчик обязан до 21 ноября.

ООО «Санстрой» зарегистрировано в апреле 2013 года. Владелец — Алик Гайнуллин. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка составила 107,6 млн руб., чистая прибыль — 942 тыс. руб. В текущем году компания заключила три госконтракта на общую сумму 518,13 млн руб., в том числе с Фондом капремонта Башкирии — на капремонт лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в многоквартирных домах, расположенных в семи городах и девяти районах Башкирии за 360,8 млн руб.

Майя Иванова

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