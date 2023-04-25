В Башкирии сформировали медицинскую роту для отправки на СВО

В Башкирии сформировали медицинскую роту для оказания помощи башкирским добровольческим батальонам на территории проведения специальной военной операции. В нее войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.

По словам господина Забелина, кандидаты сейчас проходят обучение по тактической медицине в военно-патриотическом парке «Патриот». «Это поможет нашим добровольцам быть готовыми оказать доврачебную помощь в полевых и боевых условиях»,— сообщил он.

Карина Мамаева

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