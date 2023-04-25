Суд в Кузбассе арестовал обвиняемых в поджоге оборудования на железной дороге

В Кузбассе суд постановил отправить под арест двух обвиняемых в совершении поджогов на железной дороге, сообщает западно-сибирская транспортная прокуратура. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений), они останутся в СИЗО до 28 мая.

По данным прокуратуры, обвиняемые — жители города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Следствие утверждает, что в марте 2023 года молодые люди «из хулиганских побуждений» подожгли релейный и аккумуляторный шкафы, находящиеся рядом со станцией Анжерская—Западная Западно-Сибирской железной дороги. Ущерб от их действий собственнику — РЖД» — оценили более чем в 57 тыс. руб.

«РИА Новости» пишет, что фигуранты дела — молодой человек и девушка. Региональное МВД утверждает, что также установлена их причастность к совершению аналогичных преступлений в марте в Анжеро-Судженске и в начале апреля в Кировском районе Томска.

Лаура Кеффер