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Рынок облигаций будет работать при любых потрясениях

Глава инвесткомпании «Финдом» — о новых тенденциях в финансовом секторе

Период запуска новой пермской инвестиционной компании — ООО ИК «Финдом», созданной топ-менеджерами легендарного «Финансового дома», — пришелся на непростое время — начало 2022 года. Первый год деятельности стал успешным не только для самого общества, главным итогом года стала позитивная динамика прибыли клиентов компании. О том, в каком состоянии сейчас отечественный финсектор, рассказал гендиректор «Финдома» Юрий Гаврилов.

— Юрий Валерьевич, как пережил отечественный фондовый рынок 2022 год?

— Бытует миф, что в прошлом году фондовый рынок в РФ полностью разрушился и сегментировался, его участники потеряли все свои накопления, а среди профучастников рынка начались банкротства. Это далеко не так.

Сегодня мы фиксируем возросшую активность на фондовом рынке. Как ни странно, рынок не просто выжил — он нашел резервы для развития.

Российские участники рынка имеют свыше 25 млн открытых счетов. За год их число выросло еще на 300 тыс. Может быть, это и не много в процентном отношении, но на фоне прошлогодних событий — красноречивое свидетельство того, что рынок жив. Клиентов становится больше — и это очень хорошо!

Еще один важный критерий здоровья фондового рынка — биржевые обороты. Мы сравнили объемы сделок февраля 2022-го и текущие. В прошлом году февраль ознаменовался беспрецедентными событиями в геополитике, которые привели к взрывному росту оборотов на ММВБ. Сравнение показало, что в этом году общие обороты упали на 22%. При этом торговля акциями упала сразу в 3,4 раза. Объем валютных торгов упал на 43%.

В то же время, оборот по облигациям вырос на 31%. Новых облигаций выпущено в феврале 2023 года на 50% больше, чем в феврале 2022-го.

— О чем говорит эта статистика?

— Облигационный рынок продолжает выполнять свою социальную функцию, и поэтому будет жить при любых потрясениях. Он обеспечивает прямой доступ эмитентов к средствам инвесторов без посредников — банков. Эмитенты привлекают средства физических лиц и не пользуются услугами банковских кредитов. У населения есть капитал, который оно хочет сохранить и приумножить.

Неслучайно, государство заинтересовано в развитии облигационного рынка, оно само является основным заемщиком. Объем рынка государственных ОФЗ составляет 18,3 трлн руб., или 12% ВВП нашей страны. Рынок корпоративных облигаций, рынок высокодоходных облигаций, мелких компаний — все это востребовано и работает. На этом рынке понятно, что делать, и инвестору, и эмитенту.

Вложившиеся в прошлом году в облигации инвесторы были самыми счастливыми на российском рынке. Инвестиции в валюту оказались практически нулевыми. Как вошли в год с долларом в 72 руб., так и закончили его почти на том же уровне. Российские акции потеряли за год 37%, глобальные «фишки» тоже в минусе. А вот вложения в рублевые бонды оказались лучшим способом приумножить свой капитал. В прошлом марте на банковском депозите можно было разместить деньги под 20% годовых, а в облигациях, выпущенных теми же банками, доходность доходила до 40%, при этом с гораздо большей гибкостью в управлении таким активом.

— Какие прогнозы на 2023 год? Что будет в тренде?

— Мы продолжаем настоятельно советовать клиентам инвестировать в рынок облигаций и в 2023 году. Полагаю, что в условиях очень высокой мировой инфляции (в прошлом году в США 6,5%, Германии 8%, Великобритании 10,5%) долго оставаться с налом под подушкой крайне расточительно. Очевидно, что текущий год будет годом сжатия профицита платежного баланса нашей страны. Как следствие рубль будет дальше слабеть.

Таким образом, с учетом текущих ограничений самые перспективные вложения для российского инвестора сейчас это валютные облигации российских эмитентов. Таких бумаг, обращающихся в Московской бирже, немало. Бумаги доступны как для квалифицированных участников рынка, так и для неквалифицированных. Например, валютные бумаги «Газпрома» (всего около 20 выпусков) торгуются с 9% доходностью в валюте. С риском «Газпрома», то есть, по сути, с риском страны. Они доступны — продаются небольшими лотами — от $1 тыс. Можно инвестировать в евро, долларах и в фунтах. Сроки погашения тоже очень разные — от нескольких недель до 2042 года. Они торгуются в валюте, но расчеты по курсу в рублях.

Тот, кто не любит риски, связанные с волатильностью валютного курса, можно продолжать инвестировать в рублевые облигации и зарабатывать 12-13% годовых в рублях. Речь идет об облигациях российских девелоперов типа «Самолета», ЛСР или достаточно большого числа ритейлеров («Окей», «Ритейл-финанс» и др.).

— Что можете предложить тем, кто любит риски?

— Наложенные в 2022 году взаимные санкции разделили рынок российских еврооблигаций на два почти не сообщающихся рынка. Законодательно российские инвесторы еврооблигаций защищены от блокировки зарубежной инфраструктуры рядом принятых в прошлом году законодательных актов.

Прежде всего, это указ президента РФ № 430 от 5 июля 2022 года, по нему все отечественные эмитенты обязаны обслуживать свои еврооблигации в российской инфраструктуре. Резиденты, исполняя этот нормативный документ, либо выпустили замещающие облигации (например, «Газпром» и ЛУКОЙЛ), либо ввели раздельное обслуживание выпущенных бумаг. Что это значит: российские владельцы ценных бумаг получают доход в РФ, бумаги погашаются в ММВБ при условии хранения ценной бумаги в дружественном депозитарии. Есть законодательная база и желание эмитентов обслуживать долг, все это позволяет рынку развиваться.

Узкими каналами перетока ликвидности остаются дружественные депозитарии стран СНГ. Благодаря работе с ними, мы предоставляем нашим клиентам возможность зарабатывать 15–20% в валюте. Кроме того, работая на очень сложных логистических цепочках поставок ценных бумаг, мы, в отличие от наших федеральных конкурентов, не стали задирать ставки комиссионного вознаграждения и сделали для них инвестиции на этот рынок более привлекательным.

— Облигации пермских эмитентов пользуются популярностью среди инвесторов?

— Сейчас на бирже торгуются бумаги небольшого числа пермских компаний: «Эр-Телеком», ПНППК и «Инкаба». Все эмитенты — из высокотехнологичных секторов экономики, торги по ним идут с положительной динамикой. Полагаю, что они довольны своим размещением, и надеюсь, что скоро мы увидим новые займы.

— Каковы перспективы разморозки активов, оставшихся в зоне Euro Clear?

— В прошлом году НРД попал в европейский санкционный список, в результате все операции западных контрагентов с ним были прекращены. Поток информации прекратился, обмен бумагами приостановился. Пострадали, прежде всего, инвесторы, вложившиеся в акции нерезидентов. К сожалению, никакого прогресса в этом вопросе нет. В конце прошлого лета было сообщение от Еврокомиссии, которая не возражала против «разморозки» не подсанкционных активов. Все участники рынка, включая и «Финдом», подали заявку на разблокировку активов в минфины Бельгии и Люксембурга. Заявки принимались до 7 января. Но, увы, разблокировки не произошло. Из позитивного: примерно месяц назад Минфин Бельгии продлил срок принятия документов на разблокировку активов до 7 июля. К сожалению, рассмотрение заявок происходит медленно и непрозрачно. Известно буквально о нескольких рассмотренных заявках, причем количество отказов пока существенно больше положительных решений.

Мне видятся два пути выхода из сложившейся ситуации. Первый: пострадавшие инвесторы индивидуально продолжат подавать документы в Минфин Бельгии. Малоуспешный и затратный способ. У пяти миллионов российских инвесторов в том или ином виде заморожены активы. Представляете, сколько времени займет у регулятора разобраться с таким количеством заявлений?!

Второй способ — подача индивидуальных или коллективных исковых заявлений по месту ответчика, то есть в Бельгийский суд. Никакого решения о заморозке активов условного Иванова Иван Иваныча регулятором не принималось, и поэтому шансы положительного решения высоки.

Мы стараемся доносить до наших инвесторов всю важную информацию. «Финдом» — член российского клуба защиты инвесторов. По нашей информации, члены организации склоняются к массовой подаче исков по поводу «разморозки».

Беседовал Вячеслав Суханов

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