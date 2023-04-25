ANI: Индия закупит у России и США ракетные комплексы на $200 млн

Индия намерена приобрести у России и США ракетные комплексы на $200 млн для нужд национальных военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в индийском Минобороны.

По информации агентства, Индия может приобрести у России свыше 20 противокорабельных крылатых ракет Club-K (экспортное наименование ракетного комплекса «Калибр-К») и оборудование для американской противокорабельной ракетной системы Harpoon. Ракеты Club-K уже используются на надводных боевых кораблях и на подводных лодках ВМС Индии, отмечают источники ANI.

Индийская сторона также планирует получить и сам американский ракетный комплекс Harpoon, который, по оценкам собеседников, обойдется ей в $80 млн. Ранее Конгресс США одобрил продажу в Индию системы Harpoon Joint Common Test Set и оборудования для него.