Губернатор поставил задачи новому главе Добрянки

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с новым главой Добрянского округа Дмитрием Антоновым. «Поздравил с избранием на пост — впереди ответственные и сложные задачи, от качества выполнения которых зависит комфортная жизнь людей,— написал глава региона в своем телеграм-канале.— Добрянский округ — перспективная территория, в последние годы меняющаяся к лучшему. Регулярный ремонт дорог по нацпроекту, благоустройство Яблоневого сквера, строительство межшкольного стадиона в Полазне, долгожданное открытие Дворца культуры и спорта, готовится к открытию Полазненская больница — это только те объекты, на которых удалось побывать самому». Губернатор отметил, что новой команде важно продолжить заданный курс — для этого есть все необходимое. «В прошлом году утвержден комплексный план развития муниципалитета. Нужно правильно расставить приоритеты и браться за те проекты, которые больше всего ждут жители. Со своей стороны будем оказывать необходимую поддержку»,— заявил Дмитрий Махонин.
Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления.
В конце марта депутаты думы Добрянского городского округа избрали нового главу муниципалитета — Дмитрия Антонова. Ранее господин Антонов занимал пост директора краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ», в прошлом также руководил Добрянским поселением.