Долги петербуржцев перед банками выросли почти на 50% за последние три года

Среднедушевой розничный долг перед банком с просрочкой выплаты в Санкт-Петербурге вырос на 49% с 2020 года, пишет «РБК Петербург» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой консультант». Средняя сумма просроченной задолженности в городе составила 7594 рубля.

В Ленинградской области также за последние три года наблюдается рост средней суммы просроченных розничных долгов. Так, в 2020 году она составляла 4976 рублей, сегодня — 8913 рублей (рост 79%).

В среднем по России среднедушевой просроченный розничный долг перед банками за тот же срок вырос в 1,5 раза и превысил 7,6 тыс. рублей. Сильнее всего рост просроченных кредитов зафиксировали в Севастополе (+197%) и республике Крым (+185%), менее всего — в Ингушетии (+19%) и Бурятии (+23). Общая сумма долгов россиян на март 2023 года составила более 1,1 трлн рублей.

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