Свердловчане назвали покупку брендовых вещей и сеансы с психологом самыми нерациональными тратами

Самыми нерациональными тратами по мнению жителей Свердловской области являются покупка брендовых вещей, beauty- и SPA-услуги и сеансы с психологом. Так считают 73%, 48% и 45% опрошенных уральцев соответственно. Исследование проводил сервис hh.ru.

В топ нерациональных трат также вошли питание в кафе и ресторанах (42%) и еженедельный поход по магазинам (33%). По 30% свердловчан считают ненужным тратить зарплату на постоянные походы в кино и театр, а также на свадебное путешествие. 27% не видят смысла покупать автомобиль, а 22% опрошенных считают нерациональными постоянные поездки по России и заграницу.

При этом 56% жители региона считают, что деньги необходимо копить на покупку недвижимости, 49% – для финансовой «подушки безопасности», а 31% – на отпуск. Лишь 25% свердловчан готовы копить на здоровье, а 24% – на образование детей.

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