Активисты заявили о возможном исчезновении краснокнижных орхидей из-за застройки Сочи

Интенсивная застройка Сочи угрожает исчезновением диких орхидей, произрастающих на территории курорта и занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена Сочинского географического общества, кандидата биологических наук Елену Аверьянову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника Фото: пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника

По заявлению эксперта, на территории курорта произрастают около 50 видов орхидей, в том числе крайне редких. В частности, полностью исчезнуть могут 32 вида диких растений, растущих в низинах гор, придорожных зонах и на открытых лесных территориях.

«Самый эффективный способ сохранения — это организация особо охраняемых природных территорий»,— цитирует издание заявление биолога.

Среди других способов эксперты отметили лабораторное выращивание растений, однако в случае диких орхидей наиболее благоприятные условия произрастания этих видов — естественная среда.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram