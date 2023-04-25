В Удмуртии СК проверит информацию о нападении собак на людей в Сюмсях

В Удмуртии проводится доследственная проверка информации о том, что в селе Сюмси на людей нападают собаки. Данные об этом ранее появились в ряде СМИ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отмечается, что органы власти не принимают меры по обращениям местных жителей. Собаки продолжают находиться в общественных местах, что в свою очередь представляет угрозу для жизни людей, в том числе детей.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Затем им будет дана оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).