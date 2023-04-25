Модульные причалы в Закамске и Краснокамске установят в конце июля

Краевое минзакупок объявило электронные аукционы на поставку модульных причалов для приема маломерных и круизных пассажирских судов в микрорайоне Закамск Перми и в Краснокамске. Максимальная стоимость обоих контрактов определена в 34,8 млн руб.

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Как указано в технических заданиях, корпуса причалов с размещенным на них оборудованием должны быть поставлены и смонтированы в акватории по указанным адресам силами и за счет средств поставщика к 30 июля 2023 года. В состав каждого причала входят два понтона и береговой трап. Гарантийный срок качества работ составит 12 месяцев.

О планах краевых властей открыть в 2023 году речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск стало известно в ноябре прошлого года. Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков сообщал, что по нему могут запустить электросуда, если получится решить необходимые технические вопросы. На обустройство модульных причалов на речном маршруте Пермь — Закамск — Краснокамск в 2023 году из бюджета Пермского края планируется выделить 35,9 млн руб. Информация об этом содержится в проекте поправок в бюджет региона на 2023–2025 годы.

Модульные причалы для электросудов сейчас производят в Пермском крае. Этим занимается ООО «Пермская судоверфь», управляющее выкупленным Корпорацией развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса.