В Башкирии на поддержку участников СВО и членов их семей направили 4 млрд рублей

Сумма предоставленных мер поддержки участникам СВО и членам их семей превышает 4 млрд руб., сообщила вчера на оперативном совещании в правительстве республики министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

2,9 тыс. детей бесплатно ходят в детские сады, 2,3 тыс. учащихся с 5 по 11 классы и 544 студента получают бесплатное горячее питание в учебных заведениях, 256 школьников получили путевки в санатории, 130 детей — сертификаты на обучение в колледжах. Также 3,6 тыс. детей обеспечены проездными билетами на общественный транспорт.

Бесплатные медицинские услуги в рамках соцпомощи семьям участников СВО получили более 7,6 тыс. человек, 72 человека подали заявки на получение сертификата на газификацию, 250 семей получили древесину по льготным ставкам и более 3 тыс. людям оказана психологическая помощь.

Карина Мамаева

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