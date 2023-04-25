Суд арестовал двух мужчин по делу о поджоге оборудования на железной дороге в Кузбассе

В Кемеровской области суд заключил под стражу до 28 мая двух жителей Анжеро-Судженска по уголовному делу о поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно версии следствия, в марте мужчины подожгли релейный и аккумуляторный шкаф, расположенные вблизи станции Анжерская Западно-Сибирской железной дороги. Собственнику оборудования — РЖД — причинен ущерб на общую сумму более 57 тыс. руб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). По версии следствия, злоумышленниками двигали хулиганские мотивы.

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Илья Николаев