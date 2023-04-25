В Челябинске выделили 163,5 млн рублей на ремонт двух улиц в Металлургическом районе

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукционы на ремонт двух улиц в Металлургическом районе. Общая начальная цена контрактов превышает 163,5 млн руб. Информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется отремонтировать улицу Богдана Хмельницкого на участке от Жукова до Сталеваров, а также часть улицы Сталеваров – от Богдана Хмельницкого до Шоссе металлургов. Начальная цена контрактов составляет 89,7 млн и 73,8 млн руб. соответственно. По данным мэрии, подрядчикам предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни. Кроме того, необходимо отремонтировать тротуары, восстановить газоны и нанести горизонтальную дорожную разметку. Работа должна завершиться в июле-августе 2023 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 мая. Итоги аукционов подведут 4 мая.