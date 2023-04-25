Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшая глава сельского поселения предстанет перед судом за растрату

Чайковская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одной из бывших глав сельских поселений городского округа, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным портала 59.ru, речь идет о бывшей главе Ваньковского сельского поселения Зое Тюкаловой.

По версии следствия, глава поселения, не нуждавшаяся в улучшении жилищных условий, оформила на свою мать право собственности на однокомнатную муниципальную квартиру, причинив муниципальному образованию ущерб на сумму свыше 590 тыс. руб.

В ходе предварительного расследования квартира возвращена в муниципальную собственность. Уголовное дело направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...