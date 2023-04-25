В Иркутской области суд рассмотрит дело об убийстве инкассатора, совершенное в 2011 году

В Иркутской области утвержден обвинительный приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве инкассатора, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Возбуждено три уголовных дела по статьям: убийство, разбой и незаконное хранение оружия.

По данным правоохранителей, преступление произошло в июне 2011 года в Иркутске. Как считает следствие, обвиняемые напали на инкассатора с целью ограбления. Один из мужчин несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета с глушителем, инкассатор скончался в больнице в тот же день. Добычей обвиняемых стала сумка с 2 млн руб.

После совершения преступления нападавшие скрылись на автомобиле, который позже сожгли в лесу. На след подозреваемых правоохранителям удалось выйти только в июне 2022 года. Их задержали, при обыске были обнаружены четыре пистолета, глушители к ним, один автомат и более 130 патронов.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд.

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Сергей Балин