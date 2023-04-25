В Омске будут судить двух бизнесменов за поставку в больницы и детсады фальсифицированных молочных продуктов

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело двух коммерсантов, которые занимались поставками в больницы и детские сады фальсифицированных молочных продуктов, сообщили в надзорном ведомстве.

По мнению следствия, руководители двух фирм создали схему поставок фальсифицированной молочной продукции в три больницы и два детсада. Около двух лет (с июля 2020-го по март 2022 года) они закупали продукцию, содержащую заменители молочных жиров, соответственно, не являющуюся сыром, маслом или сухим молоком. После этого на продукты наклеивались фальшивые этикетки и они поставлялись в бюджетные учреждения Омска.

Проверяющие изъяли свыше 2,8 т некачественных молочных продуктов, хранившихся на складе у данных предпринимателей. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Предполагаемый ущерб составил около 1 млн руб.

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Илья Николаев