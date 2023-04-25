В Кузбассе под суд пойдет местный житель, выстреливший в подростка из пистолета

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела, в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на подростка с использованием оружия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области. По данным следствия, в январе 2023 года у 53-летнего обвиняемого произошел конфликт с 14-летним юношей в одном из общественных мест Юрги. В ходе разбирательств мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка.

Получив ранение, подросток убежал от обвиняемого, прохожих он попросил вызвать «скорую помощь». Медики госпитализировали потерпевшего. У подростка был диагностирован перелом лицевой кости.

Подозреваемого в нападении задержали. При обыске дома у мужчины обнаружили травматический пистолет из которого был произведен выстрел. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ). Материалы расследования направлены в суд. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Сергей Балин