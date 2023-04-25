Китайский студент Сюй Хаоян выдворен из России за пропаганду ЛГБТ

Студент Казанского федерального университета гражданин Китая Сюй Хаоян в понедельник покинул Россию по решению Вахитовского райсуда Казани, признавшего его виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях).

Как следует из сообщений в Telegram господина Хаояна, он направлялся из Татарстана в Китай через Москву, однако он «по дороге спасся в другой стране».

Как писал «Ъ-Казань», 5 апреля полиция задержала Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили в Казани. На них составили протокол об ЛГБТ-пропаганде. 6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Райсуд арестовал китайского гражданина и направил его в центр временного содержания мигрантов в Набережных Челнах на семь суток с последующим принудительным выдворением. Согласно решению райсуда, основанием стали ролики на YouTube-канале «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», которые могли увидеть несовершеннолетние.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"