Гражданскую медицину разбавляют военными

Как заявил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак, участники военной операции РФ на Украине могли бы получить право использовать имеющиеся у них полисы ОМС во время отпусков. Это, по его мнению, позволит создать «бесшовный переход» между военной и гражданской медициной — впрочем, это также может возобновить и дискуссию о принципах финансирования национального здравоохранения в России.

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Рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает восстанавливать действие полисов обязательного медицинского страхования участников военной операции на Украине, находящихся в отпуске. Об этом вчера на встрече с Владимиром Путиным заявил секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы Андрей Турчак.

«С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять»,— отметил он.

По словам Андрея Турчака, необходимо обеспечить «бесшовный переход между военной и гражданской медициной».

«По закону сегодня действие полиса ОМС на период военной службы приостанавливается. В результате, когда боец попадает на гражданку, в отпуск, он не может подлечиться в гражданских лечебных учреждениях. Зачастую, если ему нужна плановая операция, он месяцами вынужден ждать направления на эту плановую операцию»,— подчеркнул он.

Сейчас, напомним, отчисления в систему ОМС за своих работников платит работодатель в виде страховых взносов — они составляют 5,1% фонда оплаты труда. За неработающих платят региональные бюджеты по установленным правительством тарифам. По законодательству к неработающим отнесены дети, пенсионеры, студенты, зарегистрированные безработные, граждане, занятые уходом за детьми до трех лет, инвалидами и пожилыми людьми.

В то же время военные и представители силовых структур до 2016 года не относились ни к одной из этих категорий — их работодатель в лице государственных учреждений не платил за них взносы на ОМС, а для регионов они все равно считались занятыми. В результате, поскольку полис ОМС в России получают все жители после рождения, военные и силовики имели возможность пользоваться как услугами ОМС, так и услугами ведомственной медицины в учреждениях, подчиняющихся, например, Минобороны и получающих финансирование из министерства.

В 2016 году правительство, стремясь оптимизировать расходы на ОМС, приняло поправки к законодательству, которые приостанавливают действие полиса у тех, кто нанялся на работу в военные или силовые структуры на весь период их занятости там (подробнее см. «Ъ» от 1 марта 2016 года). Впоследствии Минфин даже предлагал обязать таких работников, несмотря на приостановку полисов, оплачивать взносы на государственное здравоохранение (подробнее см. «Ъ» от 11 ноября 2016 года).

Предложение вновь разрешить военным использовать как ведомственную медицину, так национальную систему здравоохранения может возродить обсуждение принципов финансирования последней. Предсказать, с какой нагрузкой она столкнется, если это решение будет принято, пока невозможно — в силу ограниченности отпусков участников СВО изначально речь могла бы идти об относительно недорогих вмешательствах. Но если ресурсы Минобороны по каким-то причинам окажутся ограниченными, подведомственные министерству медицинские учреждения будут вынуждены сокращать объем помощи своим подопечным, тем самым «выдавливая» их в гражданскую медицину.

Анастасия Мануйлова