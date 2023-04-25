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Коммерсантъ FM
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ООО «Сравни.ру»

Company profile

Основано в 2008 году, нынешнее название получило в 2009 году. Это онлайн-сервис, который позиционируется как супермаркет финансовых и страховых услуг. Компания получает комиссионное вознаграждение от банков и страховых компаний на основе общей интернет-модели: стоимость за лидирование (СРL), стоимость за клик (CPC), стоимость за действие (CPA), стоимость за миллион (CPM) и т. д. За март 2023 года, по данным Similarweb, посещения сайта составили 13,4 млн клиентов.

В настоящее время 100% долей принадлежит кипрской Sravni Midco Holding Ltd. В 2014 году «Сравни.ру» привлекла венчурные инвестиции фонда Tinkoff Digital (его акционерами являлись Олег Тиньков, Артем Яманов и банк Goldman Sachs). Чуть позже были привлечены инвестиции и от Baring Vostok. Осенью 2020 года, как сообщали «Ведомости», Олег Тиньков продал свою долю в «Сравни.ру» фондам Baring Vostok и Goldman Sachs. В конце 2022 года Baring Vostok объявил о разделении бизнеса на две независимые компании. Российские активы могут перейти холдингу «Восток Инвестиции», однако сделка пока не закрыта. РБК в январе 2023 года сообщал, что Goldman Sachs передал часть российских активов местным топ-менеджерам. Однако неизвестно, затронуло ли это «Сравни.ру».

Согласно отчетности по РСБУ, выручка «Сравни.ру» по итогам 2022 года составила 3,29 млрд руб., расходы — около 3,7 млрд руб. Чистый убыток составил 458 млн руб.

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