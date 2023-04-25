Притяжение земли

В Ульяновской области арбитражный суд разбирается, как получилось, что АО «Агрофирма „Старомайнская“» лишила фермера Эйваза Гасымова арендуемого участка земли якобы по его «собственному желанию» и даже сумела внести соответствующие изменения в Росреестр. В суд обратился сам фермер, заявивший, что не собирался отказываться от земли и соглашений об отказе от аренды не подписывал. По его заявлению полиция возбудила уголовное дело по факту изготовления подложных документов, но обвинение никому не предъявлено. Ранее фермер уже жаловался в правоохранительные органы на агрофирму, которая после смены собственника постоянно пытается вытеснить его с арендуемых земель. Чиновники подтверждают намерения «Старомайнской» вытеснить фермера, но повлиять на это, по их словам, никак не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Арбитражный суд Ульяновской области рассматривает иск фермера Эйваза Гасымова о незаконном лишении его арендуемых земельных участков «по его якобы собственному желанию». На минувшей неделе, 17 апреля, должно было состояться рассмотрение дела по существу, однако суд принял решение об истребовании дополнительных доказательств и экспертизе и отложил заседание на 24 мая.

Как поясняет истец, в ноябре прошлого года он, намереваясь заблаговременно оплатить аренду земли (всего 684 га), произвел перечисление арендной платы, однако оплата не была принята. После чего он запросил данные Росреестра и получил ответ, что «в ЕГРН погашена запись о действии договора субаренды от 13.06.2016 г. ». Тогда он заказал через МФЦ документ, на основании которого была погашена запись, и выяснил, что запись была сделана на основании ксерокопии соглашения о досрочном расторжении договора от 13.06.2016 с АО «Агрофирма „Старомайнская“», у которой фермер арендует по договору субаренды землю сроком на 35 лет. По соглашению фермер якобы добровольно отказывается от субаренды. При этом, как заявляет господин Гасымов, ничего такого он не подписывал и не мог подписать, потому что эти земли — основа его фермерского хозяйства.

Как уже раньше сообщал «Ъ», Эйваз Гасымов открыл свое дело в 2008 году, в 2016 году, став победителем регионального конкурса «Семейная ферма», направил 5 млн руб. гранта на закупку скота и сельхозтехники, тогда же он заключил договор на 35 лет с АО «Агрофирма Старомайнская» о субаренде земельного участка площадью 684 га (580 га — пашня, 100 га — пастбища). На сегодня в его хозяйстве 200 голов КРС и 1 тыс. овец. В 2020 году Эйваз Гасымов «за высокий профессионализм и служение на благо района» был занесен на галерею почета «Лучшие люди Старомайнского района».

Ранее все 100% акций АО «Агрофирма „Старомайнская“» принадлежали региону. Весь пакет купило ООО «Логос» (Татарстан, поселок Рыбная слобода, 75% принадлежит Евгению Лылову, 25% — Дмитрию Лылову), которое с 3 июня 2021 года является официальным владельцем 100% акций агрофирмы (фактически еще с 2020 года).

По словам фермера, новые владельцы «Старомайнской» с самого начала стали требовать, чтобы он покинул занимаемые земли, хотя сама агрофирма арендует эти земли у муниципалитета. Агрофирма подала в арбитражный суд иск о признании договора субаренды ничтожным, однако проиграла его во всех инстанциях. Кроме того, она же ведет судебную тяжбу с фермером по другим направлениям (всего на сайте арбитражного суда числится семь дел взаимных разбирательств между фермером и агрофирмой). По словам фермера, новые владельцы агрофирмы ему прямо высказывали требования покинуть землю, помимо судебных исков, у него «арестовывали технику, отбирали солому, сломали склад, вывезли зерно», писали ложные заявления о том, что он «якобы украл у них 180 голов КРС». В августе 2021 года у фермера сгорел склад с сеном и зерном. Фермер считает, что это был поджог.

По словам фермера, по всем фактам он обращался в полицию, но, как правило, уголовные дела или не возбуждались, или были прекращены. В мае 2022 года региональное СУ СКР по заявлению фермера возбудило уголовное дело в отношении двух полицейских, которые по заявлению агрофирмы о якобы краже соломы изъяли у фермера сельхозтехнику и заготовленную солому, однако, по данным СУ СКР, «уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления».

Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что по факту подачи руководителем «Старомайнской» в Росреестр фиктивного соглашения о расторжении договора субаренды в январе было возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 327 УК РФ, использование заведомо подложного документа, до двух лет исправительных работ), обвинение пока никому не предъявлено. Кроме того, по заявлениям фермера возбуждено еще три уголовных дела, сообщил источник.

В своем исковом заявлении Эйваз Гасымов утверждает, что не подписывал никакого соглашения о прекращении договора аренды, и отмечает, что, по его мнению, документ является подделкой — был взят один лист с подписью из другого договора и к нему впечатан текст соглашения.

Гендиректор «Старомайнской» Андрей Лылов в понедельник был для комментариев недоступен. Гендиректор и основной владелец «Логоса» Евгений Лылов сказал, что «в деталях не в курсе ситуации, этим занимаются юристы». Комментировать причины вытеснения фермера он не стал. На запрос «Ъ» не ответил.

В суде в качестве третьей стороны привлечена и региональный уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина, которая поддерживает требования фермера. «Мы понимаем усталость человека, который вынужден кроме основной своей деятельности постоянно отбиваться от разного рода судебных претензий. Но, к сожалению, кроме судов нет другого механизма, который бы помог остановить это все»,— отметила госпожа Толчина.

«То, что со стороны агрофирмы идет целенаправленное вытеснение фермера, это очевидно. С первого дня представители организации обозначили позицию, что землю, которую арендует фермер, хотят вернуть себе. Позиция регионального минсельхоза такова: фермер должен работать и развивать свое хозяйство, и в этом плане мы поддерживаем его, но агрофирма на конструктивное решение вопроса не идет. И, кроме суда, другого инструмента решения данного вопроса сейчас нет», — сказал «Ъ» зампред облправительства, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин.

Сергей Титов, Ульяновск