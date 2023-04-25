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Подсудимый задержан заочно

За неявку в суд объявлен в розыск бизнесмен Александр Швидак

Суд объявил в розыск самарского предпринимателя Александра Швидака и заочно отправил его под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве, в феврале текущего года перестал посещать судебные заседания. В начале апреля рассмотрение уголовного дела против Александра Швидака, который, по данным следствия, не вернул ООО «Волгатеплоснаб» 60 млн руб., приостановили. Защита бизнесмена утверждает, что он не посещает суд из-за проблем со здоровьем.

Защита Александра Швидака утверждает, что у него не было и нет причин скрываться

Защита Александра Швидака утверждает, что у него не было и нет причин скрываться

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Защита Александра Швидака утверждает, что у него не было и нет причин скрываться

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Бывший член совет директоров самарского ООО «Волгатеплоснаб» Александр Швидак объявлен Московским районным судом Казани в розыск и заочно арестован. По данным электронной картотеки суда, в феврале 2023 года подсудимый, обвиняемый в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), перестал появляться на судебных заседаниях. В начале апреля, поскольку «подсудимый скрылся», суд приостановил рассмотрение уголовного дела. По версии следствия, в 2016 году Александр Швидак занял у «Волгатеплоснаба» около 60 млн руб., которые якобы не собирался возвращать. Вину он не ­признал.

ООО «Волгатеплоснаб» находится в процедуре банкротства с 2019 года. С сентября 2020 года Арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Судя по данным Федресурса, размер общего долга ВТС составляет около 3 млрд руб.

• Александр Швидак является сыном Игоря Швидака, основателя SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения. После смерти Игоря Швидака в 2003 году предприятия достались его сыну. Часть входивших в группу организаций находится в процедуре банкротства.

Уголовное дело о мошенничестве в «Волгатепло­снабе» было возбуждено в конце 2021 года. В начале 2022 года дело было передано в суд, однако суд из-за нарушений требований УПК в обвинительном заключении вернул его прокурору. Повторное рассмотрение началось в августе 2022 года. На тот момент Александр Швидак находился под домашним арестом более двух лет. В конце 2022 года прошлого года бизнесмена отпустили на свободу под подписку о невыезде. В ходе суда конкурсный управляющий компании Павел Кривцов представил суду документы, подтверждающие, что долг был погашен в 2018 году путем передачи Александром Швидаком «Волгатеплоснабу» прав требования на сумму более 120 млн руб. к питерскому предпринимателю Юрию Рыднику. В конце 2019 года Юрий Рыдник был признан банкротом. В 2021 году арбитражный суд в реестре кредиторов заменил Александра Швидака на ВТС.Как рассказала «Ъ» адвокат Александра Швидака Анна Миненкова, бизнесмен находится в Самаре и не планирует скрываться, а судебные заседания в Казани не посещает по состоянию здоровья. «После домашнего ареста, стресса и перенесенного COVID19 здоровье Александра Швидака сильно ухудшилось. С января по апрель он трижды лежал в стационаре, все справки предоставлялись в суд. Суд, в свою очередь, делал запросы в медицинские учреждения, которые давали подтверждение. В виду того, что Александр Швидак не мог являться на судебные заседания, суд вынес решение об объявлении в розыск. Мы это решение обжалуем. У Александра Швидака не было и нет причин, чтобы скрываться, тем более учитывая факт того, что конкурсный управляющий заявил о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием ущерба со стороны Александра Швидака»,— сказала Анна Миненкова.

По мнению члена Ассоциации юристов России Татьяны Завьяловой, если лицо, объявленное в розыск, добровольно не явится, это будет отрицательно характеризовать подсудимого: «Так как суд выносит приговор, учитывая и личность подсудимого, его отношение к преступлению, которое совершил, то суд может это учесть при назначении наказания. При этом то, что подсудимый был в розыске, не является отягчающим вину обстоятельством при вынесении приговора. Однако отрицательно его характеризует».

Сабрина Самедова

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