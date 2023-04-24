Мэр Ярославля назвал дату завершения отопительного сезона

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об окончании отопительного сезона. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Отопление в жилых домах Ярославля начнут отключать со среды 26 апреля 2023 года. Именно эта дата обозначена в постановлении мэра города, которое Артем Молчанов подписал вечером 24 апреля.

«Среднесуточная температура позволила это сделать. Днём столбик термометра поднимается выше +20 градусов, а ночью уже не опускается на отметки близкие к нолю. При таких температурных показателях нормативные правила позволяют принять решение об отключении отопления»,— объяснил свое решение Артем Молчанов

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 25 апреля завершается отопительный сезон в Тутаевском районе, с 28 апреля - в Ярославском районе.

Андрей Иванов