Власти Пензенской области готовятся зарегистрировать охраняемую природную территорию

Новая особо охраняемая природная территория может появиться в Пензенской области — проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Площадь природного памятника составит 323,72 га. Новый статус по замыслу чиновников позволит сохранить редкие виды животных и растений. Ятрышник шлемоносный, занесен в Красную книгу Российской Федерации, а ива розмаринолистная, кокушник длиннорогий, лапчатка белая, лютик языколистный, осока войлочная, тайник яйцевидный, шпажник черепитчатый и другие — в аналогичный документ региона.

Постановление запретит на территории памятника охоту и хозяйственную деятельность включая организацию мест отдыха разведение костров и сбор трав. Ограничения не коснутся прогулок и научной деятельности.

Никита Маркелов