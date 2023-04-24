Власти Саратова готовы отзывать разрешение на строительство

Администрация Саратова готова «обращаться в суд с требованиями об изменении этажности или полном запрете на строительство». Об этом в своем телеграмм канале сообщила глава города Лада Мокроусова.

Из текста не ясно, кого чиновники видят ответчиком, но речь шла о разрешениях на строительство многоквартирных домов. По словам чиновницы, администрация проанализировала 79 действующих на данный документов. Предметом анализа стала обеспеченность возводимых жилых домов объектами социальной инфраструктуры. Чиновники подели объекты незавершенного строительства на ряд категорий. В первые две попали дома обманутых дольщиков, находящиеся в распоряжении ППК «Фонд развития территорий» и аналогичные дома, права на которые остались у банкротящихся застройщиков. Третья категория — коммерческое жилье. В качестве яркого примера госпожа Мокроусова привела микрорайон «Солнечный-2», где дома строились до вступления в силу нормативов градостроительного проектирования и социальной инфраструктурой и в необходимом объеме обеспечены не были«.

По словам главы администрации, в муниципалитете готовы «отстаивать законные права граждан на доступность социальных услуг».

Из текста градоначальницы также следует, что анализ чиновники провели «по поручению губернатора» и после того, как на проблему «обратил внимание спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин».

Никита Маркелов